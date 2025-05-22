Motosiklet kazasında yaralanan Muhammed, 13 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaza, 8 Mayıs’ta Bismil ilçesi Ağıllı Mahallesi Kışlak Küme Evleri’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada Muhammed Emirhan ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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