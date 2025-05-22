Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Motosiklet kazasında yaralanan Muhammed, 13 gün sonra yaşamını yitirdi

        DİYARBAKIR'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan Muhammed Emirhan (20), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet kazasında yaralanan Muhammed, 13 gün sonra yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’da iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan Muhammed Emirhan (20), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 8 Mayıs’ta Bismil ilçesi Ağıllı Mahallesi Kışlak Küme Evleri’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada Muhammed Emirhan ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Muhammed Emirhan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Muhammed’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın 2. Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın 2. Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Otomotiv ve Mobilite Fuarı" açıldı
        Diyarbakır'da "Otomotiv ve Mobilite Fuarı" açıldı
        Dicle Üniversitesi'nde "Vaka Günleri Kongresi" düzenlendi
        Dicle Üniversitesi'nde "Vaka Günleri Kongresi" düzenlendi
        Ehliyeti 2016 yılında iptal edilen sürücü makas atarken yakalandı; 54 bin T...
        Ehliyeti 2016 yılında iptal edilen sürücü makas atarken yakalandı; 54 bin T...
        Diyarbakır'da makas atan sürücüye 53 bin 753 lira ceza uygulandı
        Diyarbakır'da makas atan sürücüye 53 bin 753 lira ceza uygulandı
        Rahvan atı "Boyka" kaslarını Fırat Nehri'nin serin sularında geliştiriyor
        Rahvan atı "Boyka" kaslarını Fırat Nehri'nin serin sularında geliştiriyor
        Tülay öğretmen öğrencilerine haftada bir gün doğada eğitim veriyor
        Tülay öğretmen öğrencilerine haftada bir gün doğada eğitim veriyor