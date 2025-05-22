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        Baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetlerinin bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı

        DİYARBAKIR'da, Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:07
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        Baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetlerinin bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı
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        DİYARBAKIR’da, Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed’in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

        Olay, 19 Mayıs’ta, Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Olay yeri incelemesinde Muhammed’in 2 ayakkabısı kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin sorgusu sürerken, soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

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