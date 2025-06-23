Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (5)

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut’un cenazesi, Batman’daki otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır’a getirildi. Yeniköy Mezarlığı’na Getirilen Barut’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi.

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