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        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (5)

        KAZADAHAYATINI KAYBEDEN ŞUBE MÜDÜRÜ, DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLDİBatman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, Batman'daki otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:49 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:55
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        Batman'da bilirkişi ekibinin otomobili, şarampole yuvarlandı: 5 ölü (5)
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        KAZADAHAYATINI KAYBEDEN ŞUBE MÜDÜRÜ, DİYARBAKIR’DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Batman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut’un cenazesi, Batman’daki otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır’a getirildi. Yeniköy Mezarlığı’na Getirilen Barut’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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