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        Öldürülen İlayda'nın kardeşi yeniden ifadeye çağrıldı: Hepinizi öldürecekler

        DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:55
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        Öldürülen İlayda'nın kardeşi yeniden ifadeye çağrıldı: Hepinizi öldürecekler
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        DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22) kız kardeşi M.A.’nın, dün Demirören Haber Ajansı’nın

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