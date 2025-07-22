Öldürülen İlayda'nın kardeşi yeniden ifadeye çağrıldı: Hepinizi öldürecekler
DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.
DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22) kız kardeşi M.A.’nın, dün Demirören Haber Ajansı’nın
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