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        Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        KURTARILAMADIDiyarbakır'ınErgani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:10
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        Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        KURTARILAMADI

        Diyarbakır’ınErgani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Öz’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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