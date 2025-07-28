Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı (2)
KURTARILAMADIDiyarbakır'ınErgani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
KURTARILAMADI
Diyarbakır’ınErgani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Öz’ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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