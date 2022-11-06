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Meslek lisesi öğrencileri kırsaldaki öğrencilere günde 4 bin 500 ekmek üretiyor

AA

Meslek lisesi öğrencileri kırsaldaki öğrencilere günde 4 bin 500 ekmek üretiyor

DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARİK/BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Yenişehir Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Proje Okulu'nda kurulan ekmek üretim tesisinde öğrenciler, Lice ve Kocaköy ilçelerinde 30 okul ve 3 pansiyon için günde 4 bin 500 ekmek hazırlıyor.

Lisenin bünyesinde kurulan endüstriyel ekmek üretim tesisinde öğrencilere öğretmenleri tarafından ekmeğin yanı sıra simit, poğaça, kuru pasta ve diğer unlu mamullerin yapımı da öğretiliyor.

Günlük 20 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesiste öğrenciler Lice ve Kocaköy ilçelerinde 30 okulda taşımalı eğitim gören ile 3 pansiyonda kalan kardeşleri için günde 4 bin 500 ekmek ile poğaça ve simit üretiyor.

Okul Müdürü Arif Öncü, AA muhabirine, ekmek fırınının Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelindeki 100 okula kurulan tesisten biri olduğunu söyledi.

Okula İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ekmek üretim tesisi kurulduğunu belirten Öncü, tesiste taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için ekmek üretildiğini ifade etti.

Öncü, unlu mamullerden çörek, simit, poğaça ve kuru pasta gibi ürünlerin de tesiste üretildiğini, okulda öğrencilerin uygulayarak, üreterek, mesleki eğitim gördüğünü, kazandıkları tecrübe ile de sektörde çok rahat iş bulabilecekleri seviyede mezun olduklarını kaydetti.

- "Öğrencilerimizi üretime kattık"

Döner sermaye işletmesi kapsamında öğrencilerin üretime katkıda bulunduğunu, ailelerine maddi destek sağladıklarını ifade eden Öncü, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitimde en etkili mesleki eğitim, üreterek, uygulayarak yapılan eğitimdir' anlayışıyla hareket ediyoruz. Tesisimiz de bu anlayışla kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda bize destek sundu. Biz de öğrencilerimizi üretime kattık."

Okulun Yiyecek ve İçecek Alan Şefi Vedat Tekay ise tesiste her gün öğrenci, usta öğretici ve öğretmenlerle ekmek, çörek ve poğaça üretimi yaptıklarını söyledi.

Günün ilk ışıklarıyla üretim yapmaya başladıklarını dile getiren Tekay, "Sıcak ekmek için erken saatlerde işe başlıyoruz ve gün boyunca üretime devam ediyoruz. Öğrencilerin ekmek ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

- Meslek öğrenirken para da kazanıyorlar

Yiyecek ve İçecek Bölümünde okuyan öğrencilerden Selma İnci, tesiste hem meslek öğrendiklerini hem de kazandıkları parayla okul harçlıklarını çıkardıklarını belirtti.

İnci, "Burada çalışmak çok güzel. Ekmeğin nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Elim yatkın. Köydeki kardeşlerimize en güzel ve hijyen şekilde ekmek ve diğer unlu mamullerin üretimini yapıyoruz. Ekmeklerimizi pişirip, paketleyip köy okullarına gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi İrem Aslanoğlu da böyle bir tesiste üretim yaptığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, üretim yaparken hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini söyledi.

Aslanoğlu, "Burada kazandığım parayla aileme de katkı sunuyorum, okul harçlığımı kazanıyorum. Meslek öğrenirken köydeki kardeşlerimize de ekmek üretiyoruz." diye konuştu.


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