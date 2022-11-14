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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi uygulanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye'nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kulp, Lice, Hazro, Bismil, Kayapınar ve Yenişehir Halk Eğitim merkezlerinde amatör Türk müziği koroları kuruldu.

Halk Eğitim merkezlerinde görevli müzik öğretmenleri tarafından yürütülen çalışmalarda kursiyerler koro halinde şarkı söylemenin mutluluğunu yaşıyor.

Konservatuar mezunu müzik öğretmenlerinin yönetiminde kurulan korolarda ses güzelliği ya da yetenek aranmıyor.



15 yaşından büyük kişilerin katıldığı korolarda Türk Sanat Müziğinin değişik makamlarında hazırlanmış eserler içerisinden seçilen şarkılar seslendiriliyor.

150 saatlik bir programın uygulanacağı korolar, kursiyerlerin yoğun katılımıyla çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra koroların konser vermesi planlanıyor.

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