Ambulans helikopter kalçası kırılan 86 yaşındaki hasta için havalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kalçası kırılan Alzheimer hastası Turgut Aydın (86) tedavi için ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye nakledildi.
Çermik'te damdan düşmesi sonucu kalçası kırılan Aydın'ın yakınları Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yardım istedi.
Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından Diyarbakır'dan Çermik ilçesine yönlendirilen hava ambulansı, Aydın'ı alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.
Aydın, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansı ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.