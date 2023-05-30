"Diyarbakır'da Tekstil Sektörünün Geliştirilmesi İçin Ara Eleman Eğitim Projesi" tanıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Tekstil Sektörünün Geliştirilmesi İçin Ara Eleman Eğitimi Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.



Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, GAP İdaresi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneğince hayata geçirilen projenin tanıtımı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, il için en önemli sektörlerden birinin tekstil olduğunu ifade ederek, ilin huzur ortamı ve sağlanan istikrar ile her alanda gelişme kaydettiğini söyledi.

Kentte tekstil ve diğer alanlarda yapılan yatırımlara da değinen Su, "Organize Sanayi bölgelerimizde buna Tekstil Organize Sanayi Bölgemiz de dahil 450 firma fabrika kurmak için yer istiyor. Sanayimizi geliştirmek ve gelişen sanayide istihdamı artırmak için kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda teknik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle çocuklarımızın daha sektöre girmeden okuldayken eğitimlerini başlatıyoruz. Okullarını bitirdikleri anda da hazır kalifiye eleman olarak kabul edeceğiz." dedi.

Vali Su, tekstil alanındaki yatırımların kırsala da yayılması için ilçelere yönelik yatırımların da devam ettiğini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de proje kapsamında ilk etapta Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin destekleneceğini belirtti.

- "Uluslararası meslek liselerinden birini de Diyarbakır'da kuracağız"

Projenin önemine değinen Küçükali, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin en büyük sermayesi beşeri sermaye, insan kaynağıdır. Bu kaynağın ülke ekonomisine daha büyük değerler katması için meslek liselerimiz önemli bir iş üstlenmiştir. Meslek liselerimiz fabrika gibi çalışmakta. Öğrencilerimiz hem nitelikli yetişmekte hem de sektörün tüm ihtiyacını karşılamakta. Bu sadece yurt içine kalifiye eleman yetiştirmekle kalmayacak. Ülkemizde uluslararası meslek liseleri de kurulmaya başlandı. İnşallah ilerleyen süreçte uluslararası meslek liselerinden birini de Diyarbakır'da kuracağız. Burada okuyan çocuklarımızın istihdam sorunu kalmayacak."

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral da bütün eğitim kurumlarında reel sektörün ihtiyaç duyduğu bu tarz dokunuşları yaparak gençlerin daha eğitim hayatındayken iş fikri geliştirebileceği bir eğitim görmesini istediklerini belirterek, projenin bu amaca hizmet edeceğini aktardı.

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sezai Ayas da projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Meslek lisesi öğrencileriyle tekstil sektörü temsilcilerini bir araya getiren programda daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali ile Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ayas arasında "Eğitim İşbirliği ve İstihdam Protokolü" imzalandı.

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