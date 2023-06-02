Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, "kasten adam öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Kocaköy ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, "kasten adam öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçlarından 7 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.I. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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