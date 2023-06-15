DİSKİ Kocaköy Arkbaşı Mahallesinin içme suyu sorununu çözüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesi Arkbaşı Mahallesinde, içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Kentin dört bir yanında içme suyu projeleri gerçekleştiren Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Arkbaşı Mahallesinin su problemini çözmek için harekete geçti.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahallede devam eden çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Arazi şartları nedeniyle ekiplerin zor şartlarda çalıştığını belirten Tutşi, şöyle konuştu:

"Daha sağlıklı ve kaliteli içme suyunu mahallemize ulaştırmak için çalışma başlattık. Kaynak iyileştirme çalışmasının ardından mahallemize suyu vereceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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