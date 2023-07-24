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        Diyarbakır'da parçalanmış ceset bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 22:05
        Diyarbakır'da parçalanmış ceset bulundu

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında parçalanmış erkek cesedi bulundu.

        İlçenin kırsal Dadaş Mahallesi'nde vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler cesedin yakınlarda evi bulunduğu öğrenilen 84 yaşındaki F.D'ye ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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