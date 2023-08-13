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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:49
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçenin kırsal Tepe, Kabakaya ve Kutlu Mahallesi mevkisinde dün meşe ormanı, otluk ve bahçelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ve Kocaköy Belediyesi itfaiye birimleri ile jandarma ekipleri müdahale etti.

        Orman işçileri, iş makineleriyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede çalışma yürüttü.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

        Yangında, 5 hektar ormanlık, 10 hektar da otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

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