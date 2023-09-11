Diyarbakır'da köylerde "Dengbej Divanı" kuruluyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen projeyle köylerde "Dengbej Divanı" etkinliği yapılıyor.
Giriş: 11.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:12
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, uyguladığı proje ile ilk "Dengbej Divanı"nı Hazro ilçesine bağlı Kırıkkaşık (Baheşme) köyünde gerçekleştirdi.
Vatandaşlar kırsalda kültür ve sanat programı yapılmasından memnuniyet duydu.
Büyükşehir Belediyesi, belirlenen program çerçevesinde etkinliği farklı kırsal yerleşim yerlerinde de sürdürecek.