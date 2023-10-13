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        Diyarbakır'da "Afetlerde Kritik Hasta Bakımı ve Tedavisi" sempozyumu düzenlendi

        Diyarbakır'da 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla "Afetlerde Kritik Hasta Bakımı ve Tedavisi" sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:31
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        Diyarbakır'da "Afetlerde Kritik Hasta Bakımı ve Tedavisi" sempozyumu düzenlendi
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        Diyarbakır'da 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla "Afetlerde Kritik Hasta Bakımı ve Tedavisi" sempozyumu düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, hastaneye ismi verilen bilim insani Diyarbakır'ın Lice ilçesi doğumlu Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil onursal başkanlık yaptı.

        Yaşargil, çevrimiçi katıldığı sempozyumda, emeği geçenlere teşekkür etti, araştırma merkezini ziyaret edip Diyarbakır'ı gezmenin hayalini kurduğunu aktardı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ülkenin gördüğü en büyük depremi yaşadıklarını, afetlere karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

        Diyarbakır olarak deprem anından itibaren sağlık çalışanlarıyla enkaz alanlarında afetzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getiren Pamukçu, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız deprem sonrası neler yapılması gerektiği konusunda sağlık çalışanlarımız acı da olsa büyük bir deneyim kazandı. Afetin ilk anından itibaren başlayan sağlık müdahalelerimiz hala devam etmekte. Üstelik yürütülen çalışmalar sadece enkaz altında kalan vatandaşlarımız ile de sınırlı kalmayarak afetzede yakınları ve depremden dolaylı etkilenen vatandaşlarımıza da sağlık hizmeti aksamadan devam etmektedir. Müdürlüğümüzde oluşturulan destek hattı ile vatandaşlarımıza psikolojik destek imkanı sunuldu."

        Sempozyuma, Dicle Üniversitesi, AFAD İl Müdürlüğü ile ulusal meslek dernekleri temsilcileri katıldı.

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