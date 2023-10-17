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        Diyarbakır'da 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:08
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        Diyarbakır'da 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Kocaköy Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Kocaköy ilçesinde Kokulupınar Mahallesi mevkisinde uygulama yapıldı.

        Uygulama noktasında hakkında 7 ayrı suçtan aranan ve 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.K. başkasına ait kimliği kullandığı tespit edilerek yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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