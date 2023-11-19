Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı.

İlçenin kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında küçükbaş hayvanlarını otlatan M.A'ya (48), yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çoban, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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