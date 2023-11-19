Kulp'ta bir okulda eğitime yarın ara verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir okulda sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kulp'ta etkili olan sağanak nedeniyle toplandı.

Kurul kararıyla ilçedeki Aygün İlkokulunda 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

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