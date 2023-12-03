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        Diyarbakır'da 229 kilogram toz esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 229 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:05
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        Diyarbakır'da 229 kilogram toz esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 229 kilogram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bayırlı ve Yünlüce mahallelerinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 ayrı noktada toplam 229 kilogram toz esrar bulundu.

        Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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