Diyarbakır'da 2 sığınakta 452 kilogram esrar ve mühimmat bulundu
Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, tespit edilen 2 sığınakta 452 kilogram esrar ve mühimmat bulundu.
Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, tespit edilen 2 sığınakta 452 kilogram esrar ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ve Kulp ilçelerinin kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aydoğdu" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, 451 kilogram toz esrar, 1 kilogram kubar esrar, uzun namlulu silah, 250 fişek, 3 telsiz, 5 akü, 3 şarj cihazı, hilti, kapasitör, hassas terazi, vakum cihazı, 5 tüp, 14 pil ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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