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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen programlarla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:42
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen programlarla protesto edildi.

        Diyarbakır'da, HÜDA PAR Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından "Gazze için yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Dünya Kavşağında toplanan katılımcılar Bediüzzaman Camisi'ne kadar yürüdü.

        HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, Gazze'de yapılan saldırılar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        İleri, "HÜDA PAR olarak saldırıların ilk gününden bu yana açıklamalarla, yürüyüşlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dik duracağımızı haykırdık. Etkinliklerimiz devam edecektir." dedi.

        - Batman

        Batman'da Diyanet-Sen Şubesi ve İslami sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklaması ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki dile getirildi.

        Atatürk Parkı'nda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan, Gazze'de işlenen suçların insanlığın gözü önünde yaşandığını söyledi.

        Gazze'de soykırım yapıldığını dile getiren Cihan, sivillerin de hedef alındığı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Dünyanın bu saldırılara sessiz kaldığını dile getiren Cihan, yaşanan acıların yürekleri dağladığını aktardı.

        Açıklamanın ardından ölen Filistinliler için dua okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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