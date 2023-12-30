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        Diyarbakır'da çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı

        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 23:03 Güncelleme: 30.12.2023 - 23:08
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        Diyarbakır'da çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen 34 GFC 60 plakalı otomobil ile 33 ARS 35 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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