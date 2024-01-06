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        Diyarbakır'da belediye çalışanlarını silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediyeye ait garaj amirliğine gelerek, araçları yakacaklarını belirtip, personeli silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:53
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        Diyarbakır'da belediye çalışanlarını silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediyeye ait garaj amirliğine gelerek, araçları yakacaklarını belirtip, personeli silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Silvan Belediyesine ait garaj amirliğine önceki gün saat 21.00 sıralarında terör örgütü PKK/KCK adına gelen, 1'i silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişinin, park halinde bulunan araçları yakacaklarını söyleyerek personeli tehdit ettikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında dün, 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

        Yapılan aramalarda, şüphelilerin söz konusu gece kullandıkları belirlenen kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı madde ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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