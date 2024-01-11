Diyarbakır'da minibüsün markete girdiği kaza anı güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Kayapınar ilçesinde dün Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüsün, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, minibüsün markete girerek öğrencilere çarpması ve bir öğrencinin kazadan yara almadan kurtulması yer alıyor.
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