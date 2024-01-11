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        Diyarbakır'da minibüsün markete girdiği kaza anı güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:06
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        Diyarbakır'da minibüsün markete girdiği kaza anı güvenlik kamerasında
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        Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Kayapınar ilçesinde dün Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüsün, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girmesi sonucu 5 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, minibüsün markete girerek öğrencilere çarpması ve bir öğrencinin kazadan yara almadan kurtulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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