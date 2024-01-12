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        Çermik Akademi Lise'de kayıtlar başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı Çermik Akademi Lise'de kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:21
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        Çermik Akademi Lise'de kayıtlar başladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı Çermik Akademi Lise'de kayıtlar başladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, önceki dönemlerde birçok öğrenciyi hedefindeki üniversiteye kavuşturan akademi liselere yenisini ekledi.

        Çermik ilçesinde açılan ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz verileceği akademi lisede kayıtlar 30 Ocak'a kadar devam edecek.

        Lise öğrencileri ve 21 yaş altı mezunları kapsayan akademi lisede, üniversiteye hazırlık temel derslerin yanı sıra rehberlik, değerler eğitimi, kültürel faaliyetler ve geziler, kütüphaneler ve okuma grupları, bilgisayar, sanat ve yazarlık atölyeleri, söyleşiler, konferanslar ile kamp ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler de yapılacak.

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