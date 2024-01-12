Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da altyapıyı yenileme çalışması yapılıyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Bulvarında altyapıyı yenileme çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da altyapıyı yenileme çalışması yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Bulvarında altyapıyı yenileme çalışmalarına başladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Fırat Bulvarının Polatlar ve 15 Temmuz Şehitler Parkı Kavşağı arasında kalan kısmında kanalizasyon şebekesi yenileme çalışması yapıyor.

        Aşırı yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması ve yolun çevresindeki binaların bodrum katlarına su baskını gerçekleşmemesi için bölgeye 185 metre betonarme kanalizasyon şebekesi döşeniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kanalizasyon şebekelerin bakım, onarım ve yapım çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini belirtti.

        Tutşi, "DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı projelerimiz sürüyor. Hemşerilerimizin sağlığını korumak için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerimizde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyoruz. Ekiplerimiz, sorun teşkil eden bu bölgemizde çalışmalarına devam ediyor, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bu bölgemizde su baskınlarının önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Babacan: Diyarbakır için ödevimize çalıştık
        Babacan: Diyarbakır için ödevimize çalıştık
        Çermik Akademi Lise'de kayıtlar başladı
        Çermik Akademi Lise'de kayıtlar başladı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, milli sporcuları a...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, milli sporcuları a...
        Diyarbakır'da Regaip Kandili etkinliklerle idrak edildi
        Diyarbakır'da Regaip Kandili etkinliklerle idrak edildi
        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüp...
        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüp...