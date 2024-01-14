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        Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs yandı

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 00:03 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:12
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        Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs yandı
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        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        İ.A. idaresindeki 21 M 0444 plakalı minibüs, Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

        Sürücü İ.A. aracı durdurarak yolcuların araçtan inmesini sağladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan minibüsün yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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