Diyarbakır'da "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla "Şehitlere Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kulp Kaymakamlığı öncülüğünde Kaymakamlık önünde toplanan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ellerinde Türk bayrakları ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankartla Diyarbakır, Lise ve Demirciler Caddelerinden tekrar Kaymakamlık önüne yürüyen grup, sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Kaymakam Burak Akeller, yürüyüşün ardından gazetecilere, 12 Ocak'ta bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olmasının ardından böyle bir yürüyüş yapılmasına ilişkin talep geldiğini söyledi.

Talebi geri çevirmeyerek yürüyüşün organize edildiğini anlatan Akeller, şöyle dedi:

"Hem şehitlerimize olan üzüntü hem de eli kanlı terör örgütüne olan tepkiyi göstermek ve bir daha teröre, teröriste bu topraklarda geçit verilmeyeceğini dile getirmek amacıyla böyle bir organizasyon tertip edildi. Kahraman Kulp halkımız bu yürüyüşe yoğun katılım gösterdi. Bu topraklar teröre, teröriste ve yandaşına ne şekilde olursa olsun geçit vermeyecek. Allah hepsinden razı olsun."