Kulp'ta kesintisiz içme suyu için çalışmalara başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesindeki su kuyusu ve içme suyu arıtma tesisinin kapasitesini iki katına çıkaracak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kulp ilçesinin 10 yıllık su sorununu çözmek için yeni proje geliştirdi.

DİSKİ ekipleri, ilçedeki su arzının arttırılması kapsamında yeni keson kuyu ve Darabin Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini 2 katına çıkarmak için proje ve keşif çalışmalarına başladı.

Çalışmalarda, keson kuyudan depoya su aktaracak yaklaşık 3 bin metre çelik terfi hattı yapılacak.

Çalışmalar tamamlandığında ilave su kaynağıyla birlikte Kulp ilçesinin 2034 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, keson kuyu ve Darabin Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Tutşi, yatırımların belirli bir plan dahilinde ve vatandaşın öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Tutşi, şöyle konuştu:

"İl merkezimizde ve tüm ilçelerimizde sorumluluk alanımızda olan 1047 mahallemizde değerli hemşerilerimizin içme suyuna en kaliteli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için DİSKİ olarak büyük bir gayret ve sorumlulukla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız değerli hemşerilerimizin hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmasıdır."