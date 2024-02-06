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        Diyarbakır'da kızını öldürme suçundan aranan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da kızını öldürme suçundan aranan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:52
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        Diyarbakır'da kızını öldürme suçundan aranan zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da kızını öldürme suçundan aranan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında 6 Aralık 2014'te kızı N.Ü'yü namus davası gerekçesiyle av tüfeği ile vurarak öldüren ve "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan aranan E.B, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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