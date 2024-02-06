Diyarbakır'da kızını öldürme suçundan aranan zanlı tutuklandı

Çalışma kapsamında 6 Aralık 2014'te kızı N.Ü'yü namus davası gerekçesiyle av tüfeği ile vurarak öldüren ve "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan aranan E.B, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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