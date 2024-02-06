Doğu ve Güneydoğu'da Miraç Kandili idrak edildi

Yatsı namazından sonra "Miraç" konulu sohbet gerçekleştirildi. Daha sonra İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua okundu.

Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Programa, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da katıldı.​​​​​​​

İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Midyat ilçesindeki Hacı Hasan Gündüz Camisi'nde yatsı namazının ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, depremlerde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

İlahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Diyarbakır İl Müftülüğünce merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi ve Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Miraç Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da programlar düzenlendi.

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