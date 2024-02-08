Diyarbakır'da sahipsiz köpekler 15 keçiyi telef etti
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ahıra giren sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 15 keçi telef oldu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ahıra giren sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 15 keçi telef oldu.
İlçeye bağlı Eski Mahalle'de hayvancılık yapan Hasan Hazar'ın keçilerinin bulunduğu ahıra gece saatlerinde sahipsiz köpekler girdi.
Köpeklerin saldırısına uğrayan 16 keçiden 15'i telef oldu.
Geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Hazar, "Sabah namazından sonra ahıra gittiğimde, 15 keçimizin telef olduğunu üzüntüyle fark ettim. Bu olay, ailemizin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine neden oldu." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.