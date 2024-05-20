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        Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan Hiranur tek başına dışarı çıkmaya korkuyor

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 6. sınıf öğrencisi Hiranur Çelik, yaşadığı korkuyu atlatamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:06
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        Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan Hiranur tek başına dışarı çıkmaya korkuyor
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        AYDIN ARİK - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 6. sınıf öğrencisi Hiranur Çelik, yaşadığı korkuyu atlatamıyor.

        Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi'nde 14 Mayıs'ta, çiğ köfte almaya giden 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Enes ve 12 yaşındaki kız kardeşi 6. sınıf öğrencisi Hiranur Çelik, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Enes kaçmayı başardı, Hiranur ise hayvanların saldırısı sonucu yaralandı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Enes'in korkuyla kaçması ve sahipsiz köpekler görülüyor.

        Anne Serap Çelik, AA muhabirine, ilçede çok sayıda sahipsiz köpek bulunduğunu, ailelerin çok tedirgin olduğunu söyledi.

        Çocuklarının bu köpeklerin saldırısına uğradığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

        "Kızım hasta olduğu için 2 günlük raporluydu ve evdeydi. Kızım, 'acıktığını' söyledi ve ağabeyiyle çiğ köfte almaya gitti. Aradan 10 dakika geçmeden apartmanın içinde ağlama ve bağırma sesi duydum. Kapıyı açtığımda 2 çocuğum korkudan sapsarı olmuştu. Çocuklar, 'Köpek ısırdı' diye ağlıyordu. Kızımın kalçasında köpeğin diş izi vardı. Hemen hastaneye götürdüm, tedavisi sürüyor. Kızımı esnaf kurtardı. Tenha bir yerde olsaydı belki parçalarlardı. Sahipsiz köpekler gruplar halinde dolaşıyor ve buna bir çözüm bulunmasını istiyorum."

        Hiranur'un artık geceleri uyuyamadığını, yine saldırıya uğrayacağı korkusu yaşadığını ifade eden Çelik, evladının psikolojik olarak çok sarsıldığını anlattı.

        Çelik, "Saldırıdan sonra Hiranur'u ben okula götürüp getiriyorum. Dışarıda küçük bir köpek gördü, korkudan kaçtı. Aynı şekilde saldırıya uğrayacağını düşünüyor." dedi.

        Hiranur Çelik ise saldırı nedeniyle çok korktuğunu dile getirerek, "Saldırıdan sonra annem beni okula götürüp getiriyor. Dışarı çıkmaya korkuyorum, köpek gördüğümde kaçıyorum ve gece uyuyamıyorum." ifadelerini kullandı.

        - Bir haftada 2 çocuk yaralandı

        Hiranur'un amcası ve Yeni Mahalle Muhtarı Ercan Çelik de ilçede çok sayıda sahipsiz köpek olduğunu, çocukların saldırıya uğradığını belirtti.

        İlçedeki sahipsiz köpekler nedeniyle çocukların okula gitmeye korktuğunu, ailelerin de tedirgin olduğunu kaydeden Çelik, şunları söyledi:

        "Çarşıda, okul çevresinde, her yerde sahipsiz köpekler var. Bu köpeklerden dolayı ilçede bir korku başladı, çocuklar da okula gitmekte zorlanıyor. Bu konuyu belediyeye ilettik, barınak yapılıp sorunun çözülmesini istiyoruz. Bir haftada 2 çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı."

        İlçede 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Ö.T. de 15 Mayıs'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuk, sırtından yaralandı. Ö.T. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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