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        Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden 41 kişilik kafile Diyarbakır'a geldi

        Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden gelen 41 kişilik turist kafilesi, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:23 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:23
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        Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden 41 kişilik kafile Diyarbakır'a geldi
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        Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden gelen 41 kişilik turist kafilesi, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

        Bu yıl 2 milyon turist ağırlamayı hedefleyen Diyarbakır'a bir turizm acentesi aracılığıyla gelen kişiler arasında iş insanları, öğrenciler ve emekliler yer aldı.

        Acente sahibi Doğan Şan, AA muhabirine, çalışmaları sonucu Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 41 misafiri bölgeye getirdiklerini söyledi.

        Misafirlerinin 8 gece konaklamalı olarak bölgeye geldiğini belirten Şan, "Gaziantep'ten başladık Şanlıurfa ile devam ettik. Adıyaman'dan sonra Diyarbakır'a uğradık. Yarın Mardin'i gezdikten sonra ülkelerine dönecekler. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tekne turu yaptık, kaleyi gezdik. Daha sonra Zerzevan Kalesi'ni gördüler." diye konuştu.

        Diyarbakır'ın kültürünü, gastronomisini, sanatını, arkeolojisini ve mimarisini ön planda tutmaya çalıştıklarını anlatan Şan, turistlerin kentin kültürünü, tarihini ve yemeklerini çok beğendiğini aktardı.

        Şan, "5 bin kilometreden buraya gelen insanlar kentin kültürünü, yaşamını, dillerini, dinlerini, gelenek ve göreneklerini öğrendi. Bu öğrendikleri onlara çok farklı geldi ve inanılmaz derecede beğendiler. Bu şehrin turist sayısını daha çok artırmamız lazım. Biz de bunun için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kenti gezen kafileden Alex Wong da Türkiye'deki kültür, sanat ve tarihi görüp deneyimlemek istediklerini, geri döndüklerinde bunu çevrelerindeki kişilere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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