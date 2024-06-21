Gönüllü olarak seslendirdikleri Diyarbakır türküleriyle tarihi mekanı şenlendiriyorlar

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da, yıllardır müzikle uğraşan 3 kişiden oluşan grup, gönüllü olarak tarihi mekanda seslendirdikleri türkülerle kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Diyarbakır'da yaşayan Yakup Gökay (64), Mahmut Çavlı (55) ve Celal Yürük (61), merkez Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare yanında çayevi olarak işletilen tarihi mekanda haftanın belli günlerde bir araya geliyor.

Gökay, Çavlı ve Yürük'ten oluşan grup, tarihi mekanda çaldıkları cümbüş ve darbuka eşliğinde Diyarbakır türkülerini seslendiriyor.

Müzik hocasının Diyarbakırlı ses sanatçısı Eşref Atay, Atay'ın hocasının da "Şark Bülbülü" olarak tanınan Celal Güzelses olduğunu dile getiren Gökay, Güzelses'ten feyzaldıklarını belirtti.

Yakup Gökay, AA muharine, Diyarbakır'da doğup büyüdüğünü ve kentin kültürüne, müziğine hakim olduğunu söyledi.

- "Gençlere bu türküleri sevdirebilirsek ne mutlu bize"

Son dönemlerde de Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde kentin tanıtımına katkı sunduklarını dile getiren Çavlı, "Diyarbakır'ın kültürünü gelen misafirlerimize anlatmaya, yansıtmaya çalışıyoruz. Burası tarihi bir mekan. Gelen misafirlerimizi burada ağırlamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu kültürümüz kaybolmasın. Rahmetli Celal Güzelses'in eserlerini okumaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kentin tarihi mekanında hocalarından öğrendikleri türküleri seslendirdiklerini anlatan Gökay, "Bizden sonra da kim gelir, kim okur bilemiyorum. Gençlere bu türküleri sevdirebilirsek ne mutlu bize. Diyarbakır kültürünü, müziğini sevdirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

"İlçe sanatla dolu. Tarihi yerlerimiz cıvıl cıvıl. İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan gelen misafirlerimizin ilk uğradığı yer Sur ilçesi. Burada tarihi türkülerimizi okumaya gayret ediyoruz. Gelen turistler memnun ayrılıyor. Bazen ara verdiğimizde bile bize 'Çalın.' diyorlar. Diyarbakır'da, tarihi mekanda kültürümüzü gelen misafirlerimize aktardığımız için mutluyuz."

Tarihi Sur ilçesinin güzellikleriyle ön plana çıktığına işaret eden Çavlı, şunları kaydetti:

Celal Yürük de yaklaşık 40 yıl önce babasının darbukasıyla müziğe başladığını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu'ndan 2012'de emekli olduğunu belirten Yürük, "Diyarbakır'ın tarihini ve eski parçalarını tanıtıyoruz. Bu türküler günümüzde de halen yaygın. Diyarbakır'ın türküleri ölmüyor, çok isteniyor. Çok güzel bir duygu. Müziğe aşığız, müzikten kopamıyoruz. Buraya gelenler de mutlu ayrılıyor, bize teşekkür ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Lütfü Taşar, çocukluğunun geçtiği tarihi ilçenin şu an çok geliştiğini ve adeta sanatla anılır hale geldiğini söyledi.