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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:40
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır, 7 kişi yaralandı.

        Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma silah, bıçak ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü.

        Kadınların da karıştığı kavgada, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan bir kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin olay yerinde ve hastane önlerinde güvenlik önlemi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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