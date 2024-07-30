GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır, 7 kişi yaralandı.

Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma silah, bıçak ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü.

Kadınların da karıştığı kavgada, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.