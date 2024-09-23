Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Bucak, 5,5 aylık çalışmalarını değerlendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, "Basın Buluşması" programında 5,5 aylık çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merkez Sur ilçesinde kafe olarak hizmet veren tarihi bir konakta düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesinin seçimlerden bu yana yaptığı faaliyetlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bucak, belediye hizmet binaları, ek binalar, Sümerpark, kültür ve kongre merkezi, kreş ve yurtlar ile mesire alanlarında tadilat, bakım ve onarım çalışması başlattıklarını belirtti.

Bu süreçte kentin dinamikleriyle bir araya gelerek 5 yıllık stratejik plan hazırlığı için toplantılar yaptıklarını dile getiren Bucak, kentteki ulaşım sorununa da dikkati çekti.

Bucak, kentteki trafik ve ulaşım sorununu bir bütün olarak hafif raylı sistemin çözeceğini belirterek, "Ancak bununla ilgili bir sıkışık durumla karşı karşıyayız. Hafif raylı sistem projemiz Cumhurbaşkanlığı yatırım programında ama bu programda kalabilmek için bizim bu yıl bütün fizibilite ve revize çalışmalarını bitirmemiz lazım ki 2025 yatırım programından çıkmasın. Bu elbette üzerimizde bir stres yaratıyor ve bunun için çabalıyoruz. Muhakkak bu kente hafif raylı sistemi getireceğiz ama bir zamana ihtiyacımız var." dedi.