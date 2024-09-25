Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran A.T, hesabındaki 125 bin dolar değerindeki sanal parasını kız arkadaşının başka bir hesaba aktardığını iddia ederek şikayetçi oldu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, bazı güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi.

        Ekipler, mağdur A.T'nin kız arkadaşı Ö.Ç'nin evine gittiğini, kız arkadaşıyla zaman geçirdiği sırada evde saklanan M.P'nin bir boşluktan yararlanıp A.T'nin telefonunu ele geçirdiğini ve kripto hesabına giriş yaparak, hesabındaki sanal parayı başka bir hesaba transfer ettiğini belirledi.

        Daha sonra Ö.Ç'nin kuzeninin eve geleceği bahanesiyle A.T'yi evden çıkardığını ve şüphelilerin bu şekilde evden kaçtığını belirleyen ekipler, M.P'nin cep telefonundaki parmak iziyle apartmana girerken bastığı zildeki parmak izinin aynı olduğunu tespit etti.

        Şüphelilerden Ö.Ç. Diyarbakır'da, M.P. ise Sivas'ta yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasa...
        Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasa...
        Diyarbakır'da vatandaşlar aşı konusunda bilgilendiriliyor
        Diyarbakır'da vatandaşlar aşı konusunda bilgilendiriliyor
        Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak: Ali Gaffar Okkan kararı, şehrin hafıza...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak: Ali Gaffar Okkan kararı, şehrin hafıza...
        Diyarbakır'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
        Diyarbakır'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı