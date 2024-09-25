Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran A.T, hesabındaki 125 bin dolar değerindeki sanal parasını kız arkadaşının başka bir hesaba aktardığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, bazı güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi.

Ekipler, mağdur A.T'nin kız arkadaşı Ö.Ç'nin evine gittiğini, kız arkadaşıyla zaman geçirdiği sırada evde saklanan M.P'nin bir boşluktan yararlanıp A.T'nin telefonunu ele geçirdiğini ve kripto hesabına giriş yaparak, hesabındaki sanal parayı başka bir hesaba transfer ettiğini belirledi.