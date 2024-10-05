Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Olaya karışan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli R.M'nin suç unsurlarıyla birlikte yakalandığı bildirilen açıklamada, zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Eylül'de İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Ulucak Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kenevir ekili tarlada C.O. ve M.O'nun uzun namlulu silahla öldürüldüğü anımsatıldı.

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