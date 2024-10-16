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        GÜNCELLEME - Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

        Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:30
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        GÜNCELLEME - Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi
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        Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

        Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabalarına teslim edilen Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

        Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

        Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

        Kabaiş ailesi daha sonra merkez Kayapınar ilçesindeki Hacı Abdurrahman Enç Külliyesi taziyeevine geçti.

        Aileye taziye ziyaretleri sürüyor.

        Baba Nizamettin Kabaiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisini arayanların çocuğundan haberi olup olmadığını sorduğunu belirterek, "O kenarda tel örgü, kamera, ışık yok. Çocuk demiş ki gideceğim, çakıl taşı toplayacağım. Demek oraya gitmiş. O serseriler oradan görmüşler. Orada tahmin ediyorum bu şekilde zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulurlar. En ağır ceza neyse onlara versinler. Rojin'in kime ne zararı vardı?" dedi.

        Göl kıyısında suyun derin olmadığını belirten Kabaiş, şunları söyledi:

        "Orada boğulma tehlikesi yok. 50 kilometre dalgıçlar gidiyor. Bu çocuğun başına birileri bir şey getirmiş. Mutlaka tek başına da oraya gitmez. Buradan suya da girse oraya kadar gitmez. 24 kilometre o çocuk gece tek başına gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanlar en yakın zamanda çıkarılsınlar. Cezaları da idam olsun, bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Küçük çocuklardan, kadınlardan, kız çocuklarından ne istiyorlar?"

        - "Herhangi bir sorunu bir sıkıntısı yoktu"

        Kabaiş, Rojin'in çalışkan, saygılı bir çocuk olduğunu belirterek, kızının kardeşleriyle de arasının gayet iyi olduğunu ​​​​​​​ifade etti.

        "Herhangi bir sorunu bir sıkıntısı yoktu. Ne bizimle ne kardeşiyle ne annesiyle bir sıkıntısı hiç yoktu." diyen Kabaiş, Rojin'in geçen yıl Dicle Üniversitesinde bir bölümü kazandığını, daha sonra yeniden sınava hazırlanmaya karar verdiğini anlattı.

        Kabaiş, şunları kaydetti:

        "Birkaç gün okula gitti. Sonra bana, 'Baba bu bölümün ataması az. Bir sene evde çalışacağım puanlarım yükselirse başka bölüme geçeceğim.' dedi. Ben de ona o şansı verdim. Bir sene boyunca evde çalıştı, puanını yükseltti, 480 puan aldı. Tercihini de kendisi yaptı. Birinci sırada Van'ı yazdı. Orayı tercih etti. Morali çok iyiydi, sevinerek gitti. Diyarbakır'da beraber çarşıya gittik, yemek yedik, gezdik, fotoğraf çektik, video çektik. Gittim yurda teslim ettim. Giderken de vedalaştık. Gülerek el salladı, vedalaştık. Sonra otogara geldim. Tekrar onu aradım. 'Durumun nasıl?' dedim, iyidir baba.' dedi."

        Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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