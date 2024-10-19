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        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:36
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        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veysi Cuban (41) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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