Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veysi Cuban (41) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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