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        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:51
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        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
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        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 2016'dan beri aranan H.K. ve "uyuşturucu" suçundan 2009'dan bu yana aranan N.Ş'nin Lice ve Hazro ilçelerinde olduğu bilgisini aldı.

        Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        H.K. ve N.Ş. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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