Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 2016'dan beri aranan H.K. ve "uyuşturucu" suçundan 2009'dan bu yana aranan N.Ş'nin Lice ve Hazro ilçelerinde olduğu bilgisini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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