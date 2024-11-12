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        Diyarbakır'da "6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen "6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:48 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:48
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        Diyarbakır'da "6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı
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        Diyarbakır'da düzenlenen "6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" törenle açıldı.

        Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 59 ilden 170 firma katıldı.

        Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, 7 milyon dekar tarım alanına sahip Diyarbakır'ın, tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Kentte çok çeşitli ürünler yetiştiğini ifade eden Atalar, "Hububat ve buğdayda Türkiye'de ilk 3 il arasındayız. Hayvancılık alanında Türkiye'de ilk 5'teyiz. Manda üreticiliği bakımından 2'nci sıradayız. 12 bin 500 yıllık tarihi geçmiş ile buğdayın ve bakliyatın anavatanı konumundayız. Dolayısıyla tarım, bu kadim şehrin altyapısında birçok önemli şeyi şekillendirdi. Bu yöresel ürünlerin de altyapısı bu temele dayanmaktadır. Bu önemli ürünlerin tüm Türkiye'ye tanıtılması amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        DTSO Başkanı Mehmet Kaya da geçen yıl düzenlenen fuara 347 bin ziyaretçinin katıldığını, bu yıl gerçekleştirdikleri fuara ise 500 bini aşkın ziyaretçinin gelmesini hedeflediklerini belirtti.

        Kaya, "Fuara katılan her firma kendi bölgesinin ve ilinin tescil almış yöresel ürünlerini sergiliyor. Fuarda sadece sergilenen ürünler olmayacak, birçok etkinlik de olacak. Yarışmalar, atölyelerle dolu dolu bir fuar olacak. Fuar bizim için önemli çünkü bölgenin gastronomisini ortaya çıkaracak önemli araçlardan biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

        Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de amaçlarının, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri, organik ürünleri herkese sunmak olduğunu belirtti.

        Markalaşmanın önemine işaret eden Yeşil, şöyle devam etti:

        "Fuarda sergilenen coğrafi işaretli ürünlerimiz, üretildikleri bölgenin benzersiz iklimi, toprak yapısı ve üretim yöntemleriyle bütünleşmiş, aynı zamanda emeğin, özenin ve kalitenin birer simgesidir."

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı, kurdele ve kente özgü 47 metrelik örgü peyniri kesilerek yapıldı.

        Fuar, 6 gün ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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