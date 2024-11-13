Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Pekmezciler köyü kırsalında yöredeki vatandaşlara ait 10 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler halat yardımıyla kayalıklardan inerek, 10 keçiyi bulundukları yerden yine halatla çıkardı.
Keçiler, sahiplerine teslim edildi.
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