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        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:37
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        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
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        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Pekmezciler köyü kırsalında yöredeki vatandaşlara ait 10 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler halat yardımıyla kayalıklardan inerek, 10 keçiyi bulundukları yerden yine halatla çıkardı.

        Keçiler, sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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