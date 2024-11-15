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        Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:02
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        Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

        Kırsal Büyükakören Mahallesi'nde Y.Ç. idaresindeki 21 ADA 557 plakalı rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile İ.Ş'nin kullandığı 21 AFJ 242 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerin de bulunduğu 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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