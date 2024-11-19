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        Diyarbakır'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:11
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        Diyarbakır'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı 2 katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangıda, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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