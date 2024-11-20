Diyarbakır'da 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi

Operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 çevrilmeye hazır kurusıkı tabanca, 100 şarjör, 16 uzatmalı şarjör, 3 pompalı tüfek, 4 bin 732 tabanca fişeği ve 150 kurusıkı fişeği ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 16 Kasım'da özel harekat polislerinin de katılımıyla bir eve operasyon düzenledi.

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