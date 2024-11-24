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        Diyarbakır'da bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:24 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:24
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        Diyarbakır'da bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.A.D'nin kullandığı 21 AAL 71 plakalı otomobil, Hayati Avşar Caddesi Silvan Bulvarı Dicle Üniversitesi kavşağında kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp devrildi.

        Kazada, sürücü M.A.D. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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