Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Çinli firmalarla yatırım toplantısı gerçekleştirdi

Paylaşımda, "Diyarbakır'ın istihdamına ve üretimine yönelik her adımı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Zorluoğlu'nun Çinli Huaxin ve Kımwın firmalarının Karacadağ OSB’de yapacağı yatırımla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

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