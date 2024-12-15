Diyarbakırlı öğrenciler "Afet Destek Otomatı Projesi"yle Tunus'ta yarışacak

OSMAN BİLGİN - Diyarbakırlı öğrenciler, "Afet Destek Otomatı Projesi" ile Tunus'ta düzenlenecek Uluslararası Mühendislik Bilim ve Teknoloji Festivali'nde (ATAST I-FEST) yarışacak.

Bağlar Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim alan ve geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrenciler, afet dönemlerinde ilaçlara erişimi kolaylaştırmayı hedefledikleri "Afet Destek Otomatı Projesi"ni hazırladı.

Proje kapsamında afet dönemlerinde ilaçların kolayca temin edilebilmesi için geliştirilen otomat, hastane ve alışveriş merkezlerindeki içecek otomatlarına benzer sistemle çalışıyor. Otomatla afet mağdurlarının acil ilaç ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Merkezde biyoloji öğretmeni Davut Çelik öncülüğünde öğrenciler Rojin Hazal Kaya, Elenda Işık ve Kerem Semi Gürkan, proje kapsamında prototipini hazırladıkları otomatla, 28 Kasım-3 Aralık tarihlerinde İzmir'de düzenlenen İzmir Uluslararası İnovasyon Bilim Enerji Mühendislik Bilimsel Proje Fuarı'na (İzmir IISEEF ) katıldı.

Fuarda projeleriyle 10 ülke arasında ikinci olmayı başaran öğrenciler, gelecek yıl 22-28 Mart tarihlerinde Tunus Bilim ve Teknolojinin Geleceği Derneği (ATAST) tarafından Tunus'ta düzenlenecek Uluslararası Mühendislik Bilim ve Teknoloji Festivali'ne (ATAST I-FEST) katılacak. - Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı proje fikri oluştu Öğretmen Davut Çelik, AA muhabirine, İzmir'deki fuarda dereceye girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tunus'a gitmeden önce projeyi daha da geliştireceklerini kaydeden Çelik, otomatı daha donanımlı hale getirmek istediklerini belirtti. Çelik, şöyle konuştu: "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendik. Kızımın kronik rahatsızlığı var. 6 Şubat'taki depremlerde zorluk yaşadık. O dönemde ilaca erişim zorlaştı. 'Biz ne yapabiliriz?' diye düşündük. İnsanların daha rahat ilaca ulaşabilmesi için böyle bir fikir geliştirdik. Diyabet, astım hastaları o dönemde ilaçlarını evde bırakarak dışarı çıktı. Bu insanlar, ilaçlarına erişim sağlayamadılar. Bu proje ile afet dönemlerinde ilacın rahat temin edilebilmesini amaçladık."

- "Ülkemizi ve Diyarbakır'ı bu projeyle temsil etmek, bizim için gurur kaynağı" Öğrencilerden Kerem Semi Gürkan da afet dönemlerinde hastalara yardımcı olmak için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi. Rojin Hazal Kaya da İzmir'deki fuara 10 ülkeden öğrencilerin katıldığını, derece elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.